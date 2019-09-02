كلية العلوم الزراعية بجامعة العريش تنظم يوم حقلى إرشادى في الشيخ زويد

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نظمت كلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش يوم حقلي إرشادي بالتعاون مع محطة بحوث شمال سيناء، وذلك من خلال لقاء الدكتور هانى عبد الله العلاقمى عميد الكلية وأستاذ البساتين بالكلية مع عبد المنعم سالم صبيح رئيس الجمعية الزراعية بساحل البحر بمركز ومدينة الشيخ زويد ومجموعة من مزارعين.

وقال عميد الكلية إنه تم شرح عمليات الخدمة بدءا من تجهيز الأرض للزراعة ومرورا باختيار الشتلات والأصناف الملائمة للظروف البيئة والمناخ، وإجراء عمليات الخدمة الشتوية للأشجار المثمرة ومن ثم برنامج الرى المتوازن مع برنامج التسميد.

وأكد الدكتور هاني على أهمية كل عنصر من عناصر التسميد وأعراض نقصها وكذلك عمليات مكافحة الآفات المختلفة على تلك الأشجار وعمليات التقليم وخاصة تقليم التربية والثمار واختيار الأفرع المناسبة.

وفي سياق متصل تفقد عميد كلية العلوم الزراعية البيئية المشتل الإرشادى للمحطة لبحث سبل التعاون المثمر للنهوض بالتنمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء.