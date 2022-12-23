قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان يراقب بشدة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء على المحال لضبط الأسعار، مضيفا أن الردع الحقيقي مهم لعدم التلاعب في الأسعار.

وأضاف درويش، خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن على التاجر الرفق بالمواطنين في ظل تلك الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، قائلا: «نحن في سوق حر ولكن على الدولة مواجهة جشع التجار».

وشدد على أهمية وجود ضوابط حاكمة لهامش الربح للسلع للحفاظ على حق المواطن، قائلا: «ننتظر تطبيق القرار وعلى المواطنين أن تساعد الدولة بالإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار والمشاركة الشعبية مطلوبة خلال الفترات المقبلة لتحقيق التوزان وضبط الأسواق».

وأشار إلى أن بعض المنتجات تتراجع بعد إعلان الحكومة عن وضع الضوابط للأسواق وحماية المستهلكين.