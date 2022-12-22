أحمد جمال يغني مع فرقة تنزانية عن السلام والتعاون خلال احتفالية بدء ملء سد جوليوي نيريري

قدم المطرب المصري أحمد جمال أغنية بالمشاركة مع أحد المطربين التنزانين وفرقته عن السلام والتعاون والصداقة بين الشعبين الشقيقين المصري والتنزاني، خلال احتفالية بدء الملء الأول لخزان سد جوليوس نيريري.

واستقبلت الجماهير التنزانية، بالزغاريد، الدكتورة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، لدى وصولها موقع الاحتفالية بمناسبة بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، على نهر روفيجي؛ تعبيرا عن فرحتهم بهذا المشروع، الذي يستهدف "تحقيق تحول محوري في حياة الشعب التنزاني".

وافتتحت الاحتفالية، بتقديم الصلوات من رجال الدين التنزانيين، داعين الله أن يبارك هذا المشروع، الذي سيحقق التنمية والتقدم الاقتصادي للشعب التنزاني، وتلا ذلك تقديم كلمات من مسئولى الحكومة التنزانية، والإدارات المحلية، وطوائف وجموع الشعب التنزاني، والتى أكدوا فيها فرحتهم الكبيرة بهذا المشروع، وشكرهم وامتنانهم للدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا، وللشركات المصرية على معاونتهم في تحقيق هذا الحلم الكبير.