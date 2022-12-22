محافظ الوادي الجديد يلتقي أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لمناقشة تنمية القطاعين بالمحافظة

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الخميس، أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، في إجتماعٍ موسع عُقِد بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وممثلي وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري، والقيادات التنفيذية المعنية، في لقاءٍ مُوسع استهدف مناقشة سبل التعاون للنهوض بقطاعي الزراعة والري بالمحافظة.

وأكد رئيس اللجنة، أن الزيارة تستهدف بشكل رئيسي وضع حلول لمكافحة آفة سوسة النخيل ومناقشة موقف مياه الري بالمحافظة، مُعربًا عن تقديره لجهود القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا غير مسبوق لملف الزراعة، موضحا أن محافظة الوادي الجديد تمثل الأمل والمستقبل.

وأضاف أنه تم مناقشة مقترحات تطوير قطاع الزراعة بالمحافظة ، وعرض النواب مقترحاتهم لتعظيم الإستفادة من مقدرات المحافظة ومواردها، مؤكدين أنها أرض خصبة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير حركة البحث العلمي والتعليم الزراعي الفني بما يضمن وجود الخبراء والكوادر المؤهلة في مجالات الزراعة والري.

من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على تقديره لتعاون أعضاء اللجنة، مُثمنًا دور القيادة السياسية التي لا تألوا جهدًا لدعم مسارات التنمية، مشيرا الى عرض أبرز مقومات التنمية على أرض المحافظة، مؤكدًا على تقديم كافة التيسيرات للتوسع في الرقعة الزراعية بما يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وفتح أسواق تصديرية جديدة تُعظم من عوائد الدخل القومي.