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تفقد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، صباح اليوم، المحلات التجارية والمنافذ للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية، حيث شملت الجولة المرور على عدد من المنافذ والمحلات التجارية بنطاق حي شرق وحي غرب المنصورة، وذلك بحضور السيد دايرة وكيل وزارة التموين.

وأكد المحافظ، ضرورة التزام جميع أصحاب المنافذ والمحلات التجارية بوضع قائمة بالأسعار مطابقة لأسعار السوق، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتفقد المحافظ، الأفران والمحلات وإطلاق مبادرة بيع اللحوم بـ١١٠ جنيهات، وافتتاح المبادرة لمدة 10 أيام لضبط الأسعار، وشطب الأسعار المرتفعة ووضع الأسعار المخفضة الجديدة.

ووجه المحافظ، بشن حملات مكثفة يوميا على المحلات والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالأسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها.

وكلف وكيل وزارة التموين بالتنسيق الكامل مع جهاز حماية المستهلك ورؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ للمرور على المحلات التجارية والمنافذ بنطاق المحافظة للتأكد من التزام الجميع بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء.

وفي ذات السياق، شن تموين الدقهلية، حملة على ميت سلسيل وأجا ومركز المنصورة ودكرنس والمطرية وبني عبيد وطلخا وتمي الأمديد والسنبلاوين ونبروه ومنية النصر وشربين، أسفرت عن تحرير ١٥٥ مخالفة تموينية بينها عدم إعلان الأسعار.