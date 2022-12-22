زيلينسكي يرفض الحلول الوسط لحل الصراع

استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرة أخرى التوصل إلى حلول وسط إقليمية بهدف إجراء مفاوضات سلام محتملة مع روسيا خلال زيارته إلى واشنطن.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما سئل كيف يمكن أن تبدو نهاية الصراع: "السلام العادل سيعني عدم المساومة فيما يتعلق بسيادة أوكرانيا وحريتها وسلامة أراضيها". وأضاف أنه سيشمل أيضا "التعويض عن جميع الأضرار التي ألحقها العدوان الروسي".

وشدد زيلينسكي على أنه من الصعب تخيل "سلام عادل" للآباء الذين فقدوا أبناءهم وبناتهم. وأضاف: "المال لا شيء، لا تعويضات ستكون ذات نتيجة".

وقال الرئيس الأوكراني: "لا أعرف ما هو السلام العادل. إنه وصف فلسفي للغاية، مضيفا: "لا يمكن أن يكون هناك أي سلام عادل في الحرب التي فرضها علينا هؤلاء ... هؤلاء اللاإنسانيون"، في إشارة إلى الروس.