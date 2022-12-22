الصين ترحب بقرار التجارة العالمية بشأن علامة المنشأ لمنتجات هونج كونج

رحبت الصين، اليوم الخميس، بالحكم الصادر عن منظمة التجارة العالمية ضد طلب الولايات المتحدة بوضع علامات المنشأ على منتجات منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.



وأعربت وزارة التجارة الصينية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن أمل بكين في أن يتمكن الجانب الأمريكي من احترام قرار منظمة التجارة العالمية، وتصحيح الأخطاء من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة، وحماية النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، والمنظومة التجارية العادية.



جاءت هذه التصريحات ردا على استفسار إعلامي بشأن الحكم الصادر أمس الأربعاء عن لجنة منازعات بمنظمة التجارة العالمية، والذي جاء فيه أن طلب الولايات المتحدة بوضع علامات المنشأ على منتجات هونغ كونغ، لا يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.