رئيس الوزراء الموريتاني يبحث مع وفد أممي التحضيرات الجارية للانتخابات

بحث رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال مسعود، مساء اليوم الأربعاء، مع وفد من قسم المساعدة الانتخابية بهيئة الأمم المتحدة برئاسة المدير المساعد بالقسم السيد سيمون بيير نانيتلاميو التحضيرات الجارية للانتخابات الموريتانية المقررة في الربيع القادم.

وذكرت الحكومة الموريتانية أن الوفد الأممي قدم له عرضا لرئيس الوزراء حول الدعم الذي يمكن لمنظومة الأمم المتحدة تقديمه لموريتانيا لمواكبة الانتخابات القادمة وعرض خلاصات ما تقدم به مختلف المتدخلين في المسار الانتخابي والذين التقت بهم البعثة أثناء فترة إقامتها في البلاد.