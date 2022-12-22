بولندا: الحزب الحاكم يقترح تغييرا في قانون الانتخابات

تقدم مشرعو حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا بمشروع قانون من شأنه تسهيل إجراءات تصويت المواطنين من كبار السن وأولئك الذين يعيشون في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ومن يقيمون في المناطق الجغرافية الرئيسية التابعة للحزب، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وبحسب الوثيقة التي نشرت اليوم الخميس، ومع توقع إجراء الانتخابات في شهر أكتوبر المقبل، فإن التعديلات التي تستهدف القانون الحالي الغرض منها زيادة إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.

وفي حال تمرير مشروع القانون، فإنه فى حالة صدوره في صيغة قانون سيزيد من عدد مراكز الاقتراع ويجبر الحكومات المحلية على توفير وسائل النقل المجانية في يوم الانتخابات لذوي الاحتياجات الخاصة ومن يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب القانون والعدالة قد يفقد قبضته على السلطة بعد قضائه مدتين في السلطة، وفي ضوء معدل التضخم المتزايد مما يؤدي إلى تآكل دعم الناخبين.

وحاولت الحكومة كسب الناخبين الأكبر سنا بمنحهم دفعات إضافية من معاشات التقاعد، وفي الوقت ذاته، فإن الخطاب القومي للحزب وموقف المواجهة مع الاتحاد الأوروبي تسبب في نفور العديد من الناخبين الأصغر سنا في المدن الكبرى.