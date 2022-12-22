اليابان: اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع اليوم لمناقشة سبل التعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا

ييعقد وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع اجتماعا عبر الإنترنت اليوم الخميس لمناقشة كيفية التعامل مع "العدوان الروسي المطول" على أوكرانيا ، حسبما أعلنت الحكومة اليابانية.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن محادثات وزراء مجموعة السبع تأتي غداة لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن وإعلانه عن مساعدة عسكرية جديدة للدولة الواقعة في شرق أوروبا ، بما في ذلك توفير نظام الدفاع الجوي باتريوت.

ومن المتوقع أن يتبادل وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وجهات النظر حول مستجدات الوضع في أوكرانيا، وفقا لوزارة الخارجية اليابانية.

وقالت الوزارة إنه من المرجح أيضا أن يؤكد الوزراء تعاونهم في دعم أوكرانيا التي تشن روسيا حربا عليها منذ أواخر شباط/فبراير.

وتعهد وزراء خارجية مجموعة السبع الشهر الماضي في بيان مشترك صدر بعد اجتماع استمر يومين في مدينة مونستر غرب ألمانيا بـ"مواصلة فرض تكاليف اقتصادية" على موسكو، مع الالتزام بمواصلة دعم كييف.

يذكر أنه من المقرر أن تتسلم اليابان رئاسة مجموعة السبع من ألمانيا العام المقبل.