اعتبر وزير الداخلية الإيطالي السابق ماركو مينيتي، الخميس، أن التحدي الرئيسي الحالي يتمثل في النجاح في إدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية.

وقال مينيتي، في مقابلة مع صحيفة "إيل فوليو" الإيطالية: في هذه الساعات تجاوزنا العتبة السياسية و النفسية لنحو 100 ألف حالة وصول (مهاجر) في بلادنا.. و إذا تواصل الأمر فإنه مع العام القادم من الممكن أن يلامس الرقم 150 ألف حالة مع العودة لأرقام عام 2015.. قواعد الهجرة يجب مراجعتها.

وشدد مينيتي، وهو حالياً رئيس منظمة ميد أور الإيطالية، على ضرورة وجود استجابة أوروبية فورية مع خطة لأفريقيا و قانون جديد حول الهجرة في إيطاليا. وأضاف: ينبغي التحرك بهدوء لأن الموقف معقد، بحسب موقع "ديكود 39" الإيطالي.

وتابع أن أوروبا حالياً بين مطرقة إنسانية، وذلك نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث هناك العشرات من الملايين من اللاجئين خاصة من بولندا. وأشار إلى انعكاسات الغزو الروسي على أفريقيا مع خطورة الأزمة الغذائية.

وتحدث مينيتي عن إدارة تدفقات الهجرة قائلاً إنه ينبغي وجود خطة ممولة مع استثمارات و اندماج أوروبي مع ثلاثة ركائز أساسية هي دعم النمو الاقتصادي و دعم النسيج الاجتماعي و الالتزام برفاهية الشعوب. كما تطرق إلى الدور الإيطالي المقترح مع وجود قوائم في البلدان التي تنطلق منها تدفقات الهجرة.

واعتبر أن أفريقيا كانت أداة للمنافسة، قائلاً إن روسيا تعزز حضورها في مالي و الصين في أفريقيا الغربية وتركيا في ليبيا.

وأشار إلى المناطق غير المستقرة في منطقة المغرب ومنها ليبيا. وقال إن ليبيا ليست بلد انطلاق بل بلد "ترانزيت" واليوم هناك حكومتان متنافستان في ليبيا.

ورأى أن أوروبا يمكن أن تسعى للمطالبة بحكومة موحدة في ليبيا عبر استخدام التمويلات كسلاح للضغط السياسي. وطالب مينيتي بغلق مراكز الاحتجاز في ليبيا عبر خطة تشمل الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة وذلك لإنشاء ممرات إنسانية قانونية.