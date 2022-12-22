وزير التعليم بحركة طالبان يبرر حظر التعليم الجامعي على الأفغانيات

برر القائم بأعمال وزير التعليم العالي في أفغانستان الحظر على تعليم الفتيات بالجامعة بأن الفتيات اللائي لا يلتزمن بضوابط الزي الإسلامي، ويحضرن قاعات الدرس بدون صحبة أقاربهن من الذكور ويختلطن بالطلبة.



وفي حديثه لقناة "آر تي أيه" العامة اليوم الخميس، قال الشيخ ندا محمد نديم إنه يتم أيضا تعليم الفتيات مواد لا تتفق مع "الشريعة الإسلامية والفخر الأفغاني".



كانت عشرات الفتيات قد نزلن إلى شوارع العاصمة كابول اليوم الخميس للاحتجاج على حظر دخول الفتيات الجامعة. وانتقد الخطوة، العديد من الدول الإسلامية، بما في ذلك السعودية وقطر، وإيران وباكستان، اللتان تجاوران أفغانستان مباشرة.



ومنع حكام طالبان المرأة من دخول الجامعة بأثر فوري الثلاثاء الماضي. وتم استبعاد السيدات والفتيات من الحياة العامة إلى حد كبير منذ سيطرة الحركة على السلطة في أغسطس من العام الماضي.