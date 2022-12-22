وزير خارجية النمسا: نسعى لمساعدة الجبل الأسود على الوفاء بمتطلبات عضوية الاتحاد الأوروبي

أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، أنه أجرى مباحثات ناجحة مع رئيس الجبل الأسود ميلو دوكانوفيتش والقائم بأعمال رئيس الوزراء دريتان أبازوفيتش ورئيس البرلمان دانييلا ديوروفيتش؛ لبحث مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن المأزق السياسي في الجبل الأسود وتأثيره السلبي على عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الوزير، في تصريحات اليوم الخميس، أنه تلقى تكليفا من مفوضية الاتحاد الأوروبي ومعه نظيرته في سلوفينيا تانيا فاجون؛ لإجراء المحادثات في الجبل الأسود أمس ودعوة صناع القرار في البلاد إلى الاستمرار في المسار الأوروبي الذي بدأه الجبل الأسود حتى الآن بطريقة مثالية.

وأضاف الوزير: "نريد أن يظل الجبل الأسود في طليعة دول غرب البلقان ويجب ألا نسمح للانقسامات الداخلية بإضعاف عزيمة أصدقائنا في الجبل الأسود وإخراجهم عن مسار الاستقرار والازدهار".

وشدد وزير الخارجية النمساوي على خطورة الوضع الذي يهدد التقدم الذي تم إحرازه بالفعل ويضعف المؤسسات الديمقراطية في الجبل الأسود، حيث يجب حل الأزمة المؤسسية الحالية خاصة الفشل المتكرر في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية.

وأشار إلى أنه لم يتم بعد تنفيذ الإصلاحات في مجال سيادة القانون، والتي وعد بها بالفعل الجبل الأسود، مطالبا بتغيير ذلك في أسرع وقت ممكن.

وأوضح الوزير أن التقدم السابق الذي أحرزه الجبل الأسود المرشح للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي مهم بشكل خاص في ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا وتدخل روسيا في منطقة غرب البلقان.