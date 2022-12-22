 الصومال: القوات الحكومية تستعيد محافظة مهمة من حركة الشباب - بوابة الشروق
الخميس 22 ديسمبر 2022 9:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟


النتـائـج تصويت

الصومال: القوات الحكومية تستعيد محافظة مهمة من حركة الشباب

مقديشو (د ب أ)
نشر في: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 9:21 م | آخر تحديث: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 9:21 م

قال الجيش الصومالي، إنه استعاد المعقل الأخير لحركة الشباب الإسلامية المتطرفة في محافظة شبيلي الوسطى بوسط البلاد.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الصومالي، عبدالله علي أنود، اليوم الخميس في مقديشو: "قواتنا تحكم سيطرتها الآن أيضا على منطقة رونيرجود".

وقال إن استعادة الإقليم المهم في شمال العاصمة هو انتصار عظيم لشعب الصومال.

وتتعرض البلاد، الواقعة في القرن الأفريقي ويبلغ عدد سكانها حوالي16 مليون نسمة، لهجمات وأعمال أخرى من أعمال العنف منذ سنوات.

وتشن الحكومة في مقديشو منذ أشهر عديدة، حملة عسكرية ضد الشباب، التي تسيطر على أجزاء كبيرة بوسط البلاد وجنوبها أيضا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك