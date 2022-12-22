رئيسة الوزراء الإيطالية تؤكد عزم بلادها القيام بدور ريادي على الساحة الدولية

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني أن روما تنوي القيام بدور ريادي على الساحة الدولية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة يمثلون أحجار الزاوية في السياسة الخارجية لإيطاليا.

وقالت ميلوني - في خطابها، اليوم الخميس، أمام مؤتمر السفراء المنعقد بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في روما، وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - "إننا نواجه تحديات هائلة ومن الضروري الاستفادة على أفضل وجه من مواردنا وأدوات السياسة الخارجية والدبلوماسية والأمن. إننا أمام مهمة الدفاع عن نظام (ديمقراطي) أنشأناه من أنقاض الحرب العالمية الثانية".

وأضافت "يجب أن نتجنب خطر اختزال هذا الوضع على أنه رواية من وجهة نظر الغرب وساحة للصراع ضد بقية العالم، ولهذا السبب هناك حاجة إلى الحوار"، لافتة إلى أن الصراع في أوكرانيا يمثل نقطة تحول، وأن بلادها بحاجة إلى تجديد العلاقات مع الدول الصديقة.

وأشارت إلى أن إيطاليا أدركت، بسبب الحرب في أوكرانيا، تبعيات كثيرة والخطأ الاستراتيجي من حيث السيادة للتخلي عن بعض سلاسل القيمة والاعتماد في مجال الطاقة على روسيا.

وشددت "ميلوني" على الحاجة إلى الدفاع عن النظام الدولي، منوهة إلى أن السلام لم يعد في أوروبا اليوم أمرًا مفروغًا منه.