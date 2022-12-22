المفوضية الأوروبية تخصص أكثر من 465 مليون يورو لانتقال مناخي عادل في فنلندا

اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، خطة الانتقال الإقليمية لفنلندا التي سيتم بموجبها تخصيص استثمارات بقيمة تتجاوز 465 مليون يورو لدعم الانتقال العادل نحو الحياد المناخي في المناطق الأكثر ضعفًا في البلاد بحلول عام 2035.

وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان أصدرته عبر موقعها الرسمي، أن هذا التمويل الذي سيأتي من صندوق الانتقال العادل (JTF) سيمثل حوالي 24% من مخصصات سياسة التماسك لفنلندا خلال الفترة بين (2021-2027)، ويدعم طموحها للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2035 من خلال جعل هذا المسار أكثر شمولًا وعدالة اجتماعية لجميع المواطنين.

وأضاف البيان أن (JTF) سوف يستثمر في 14 منطقة رئيسية من بين ذلك جنوب كاريليا وجنوب أوستروبوثنيا وجنوب سافو وكينو ووسط أوستروبوثنيا ووسط فنلندا وشمال أوستروبوثنيا وشمال سافو وساتاكونتا، وهي مناطق رئيسية في استخراج وإنتاج نباتات "الخث" التي تُستخدم في صناعة الفحم.

وأشار إلى أن فنلندا تعد أحد المنتجين الرئيسيين والمستهلكين الرئيسيين للخث في أوروبا، والتي يُستخدم 90% منها كمصدر للطاقة ويهدف (JTF) إلى خفض استخدام الطاقة من الخث إلى النصف بحلول عام 2030.

ولدعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون فقط، سيدعم الصندوق على وجه التحديد تنويع سبل العيش وتنشيط الهياكل الاقتصادية وتعزيز التوظيف عن طريق إعادة تأهيل القوى العاملة وصقلها، كما سيساعد الصندوق على سبيل المثال في تطوير كفاءات مشغلي صناعة الخث في حصاد الأخشاب وترميم أراضي الخث من أجل خلق أعمال تجارية جديدة بخلاف إعادة حقول الخث إلى مصارف الكربون حيثما أمكن ذلك.

وأوضح البيان أن (JTF) سيدعم توفير وظائف جديدة في الاقتصاد الأخضر وحلول التكنولوجيا الخضراء الجديدة وفرص الأعمال الجديدة ذات الصلة، فيما ستدعم الخطة الفنلندية حوالي 1900 شركة صغيرة ومتوسطة في المناطق الانتقالية، التي تعاني من التدهور الاقتصادي والتحديات المحددة التي تسببها المواقع المحيطية، كما سيوفر الصندوق أيضًا فرصًا جديدة للشركات للتعاون مع المعاهد البحثية وتوفير ما يقرب من 3700 وظيفة جديدة في المناطق الأكثر تأثرا بالتحول إلى اقتصاد محايد مناخيا.