أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن عام 2022 شهد توزيع تجهيزات وأجهزة طبية لتدعيم واستكمال التجهيزات الطبية وغير الطبية والأثاث لـ15 وحدة من الوحدات الصحية، بالإضافة إلى 5 مراكز صحية في 7 إدارات صحية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف أن المرحلة الأولى لتطوير منشآت الرعاية الأولية المدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بقرى المحافظة تشمل رفع كفاءة 21 وحدة صحية وإنشاء 11 وحدة جديدة، و86 وحدة تطوير شامل، وتطوير وإنشاء 16 وحدة أخرى بمدن المحافظة، و39 نقطة إسعاف بينهم 19 نقطة، وإنشاء جديد و20 نقطة تطوير، فضلاً عن مشروعات إحلال وتجديد وتطوير 137 وحدة صحية، و39 نقطة إسعاف ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضح قرب الانتهاء من إنشاء مستشفى ساحل سليم النموذجي على مساحة 4200 مترا، ومستشفى منفلوط النموذجي وتجهيزهما بأحدث الأجهزة الطبية وجار العمل للبدء في إنشاء مستشفى أبنوب النموذجي، ومستشفى ديروط النموذجي ليكونوا صروحا طبية عملاقة، وذلك وفقاً للمواصفات الفنية والمعايير المحددة من وزارة الصحة، وتتكون كل منها من دور أرضي و6 طوابق وتضم أقسام: (إقامة وعناية مركزة ومبتسرين وحروق ورعاية حروق والعيادات الخارجية ورعاية المرضى والعمليات والنساء والتوليد والغسيل الكلوي والاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والحروق والعلاج الطبيعي والأشعة وقسم المعامل وبنك الدم وبنك الدم ومركز تجميع البلازما، وأقسام الصيدليات ومخازن الأدوية وقسم التعقيم المركزي وسكن طاقم الأطباء وثلاجة حفظ الموتى.

وأكد تطوير مستشفيات مركزية لتحويلها لمستشفيات نموذجية؛ لتقديم خدماتها بالمجان لأهالي تلك المراكز والقرى المجاوة بها طبقا لنموذج التأمين الصحي الشامل.

وكشف المحافظ، عن تنظيم وتنفيذ العديد من الفعاليات والحملات سواء لتطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال وغيرها من الأمراض أو تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أو حملات تنظيم الأسرة وطرق الأبواب، بمشاركة أكثر من 400 فرقة متنقلة، و250 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية على جميع المستويات، بالإضافة إلى استقبال عشرات الآلاف من المرضى وحالات الطوارئ في الأقسام والعيادات المختلفة بالمستشفيات العامة والمركزية، واتخاذ الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة، فضلاً عن المشاركة والتعاون مع جهات ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتنفيذ حملات طبية مجانية بالقرى والنجوع للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وكبار السن لتحقيق نسب الإنجاز والوصول إلى المستهدف.

وفي قطاع التعليم، أكد زيادة عدد الفصول والمدارس بالتعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية بإجمالي 230 مدرسة خلال الفترة من 1/7 2014 حتى 30/6 /2022 وبتكلفة مليار جنيه؛ لتخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب للقضاء على نظام الفترتين للارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى مشروعات قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الذي يبلغ 484 مدرسة بإجمالي 7473 فصلا دراسيا بتكلفة تزيد عن 2 مليار و236 مليون جنيه.

وأوضح أن إجمالي المدارس الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتنمية قرى مصر مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه تم نهوها واستلامها بإجمالي 1228 فصلا دراسيا.