مذكرة تفاهم بين البورصة والعربية للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز التعاون

وقعت البورصة المصرية، مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بهدف التعاون المشترك لتوفير السبل التى تحقق استفادة أكبر للطرفين في تطوير القدرات البشرية لمنتسبيها في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعدين البيانات ومختلف أنواع تكنولوجيا المعلومات.



وخلال مراسم التوقيع، قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن التعاون مع الأكاديمية وكلياتها المختلفة لا سيما كلية الذكاء الاصطناعي يعكس رؤيتنا في استشراف المستقبل الذي تعد التكنولوجيا أحد مكوناته الرئيسية وكذلك يعزز من جهود البورصة في تعظيم الاستفادة من البيانات المتاحة إضافة إلى تعزيز قدرات البحوث والتطوير من خلال إتاحة البيانات اللازمة للطلاب والباحثين لاتمام الدراسات المختلفة.



وثمن الدكاني على العلاقات المميزة مع الأكاديمية ودورها الرائد في تطوير منظومة التعليم الجامعي على صعيد الوطن العربي ككل، ذاكرا أن أحد مخرجات هذا التعاون الوثيق كان برنامج سفراء البورصة والمعني بنشر الثقافة المالية بين طلاب المدارس.



ومن جهته، قال الأستاذ دكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن إدارته تحرص على تقديم خدمات تعليمية متميزة خلال مواكبتها المستمرة للإيقاع العالمى السريع فى مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والإستشارات.



وأشاد خلال كلمته بالعلاقة والتعاون الممتد بين الأكاديمية والبورصة المصرية في مجالات التدريب ونشر الثقافة المالية بين طلاب وخريجي الكليات المختلفة بالأكاديمية حيث نظمت البورصة المصرية سلسلة من البرامج التدريبية خلال الفترة الماضية للطلاب بمقار الاكاديمية المختلفة.