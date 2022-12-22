الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يطالب «الفيفا» بفرض عقوبات على الاحتلال بعد اغتيال لاعب

طالب رئيس الاتحاد الفلسـطيني لكرة القدم، الفريق جبريل الرجوب، اليوم الخميس، الاتحاد الدولي والقاري لكرة القدم، وكافة المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بالانتصار لقوانينها ولحقوق الانسان، باتخاذ عقوبات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته ذات الصلة، على خلفية استشهاد اللاعب الفلسطيني أحمد دراغمة، خلال اقتحام جيش الاحتلال لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ونعى الفريق الرجوب اللاعب الشهيد دراغمة وعزى أهله وذويه والاسرة الرياضية كافة، بهذا المصاب الرياضي الجلل.

وقال الرجوب - في بيان صادر عن الاتحاد- إن هذه الجريمة الجديدة وبحق رياضي ولاعب فلسـطيني تضاف إلى مسلسل الاجرام المستمر بحق الرياضة والرياضيين الفلسطينيين خاصة والشعب الفلسـطيني عامة، وخلافاً لكل المواثيق والشرائع الدولية والرياضية والإنسانية، وهي تأتي في ظل احتفاء العالم بانتهاء بطولة كأس العالم وحلول أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الجديدة، مما يؤكد عدم إيلاء هذا الاحتلال والحكومة الاسرائيلية المتطرفة أي اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، وتيقنه من الإفلات من أي عقوبات رادعة بحقه وكأنه فوق القانون.