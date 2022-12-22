كندا تسجل 1941 إصابة جديدة و29 وفاة بفيروس كورونا

سجلت كندا 1941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و29 وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و482 ألفا و256 إصابة، والوفيات إلى 48 ألفا و859.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 95 مليونا و738 ألفا و447 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.