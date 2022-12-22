مسؤول ألماني يحذر من زيادة العبء على المحليات في توفير إقامة للاجئين

حذر رئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية راينر هازلوف من زيادة العبء على المحليات في ظل تزايد تدفق اللاجئين مؤخرا إلى ألمانيا.

وقال هازلوف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "قدرات الاستقبال والرعاية المتاحة لدينا محدودة تماما مثلما كانت في 2015".

يذكر أن كثيرا من الأشخاص جاءوا إلى ألمانيا خلال هذا العام.

وتابع المسؤول الألماني: "ردود الفعل من المحليات تثبت أن القدرات الاستيعابية حاليا محملة بشدة، نحن في نقطة تحول هنا، حيث سيتم توفير إقامة في أماكن مؤقتة مثل الخيام. ولا يرغب أحد في ذلك".

وبحسب بيانات الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين، تم تقدير أكثر من 214 ألف طلب لجوء في ألمانيا خلال هذا العام وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، ويزيد هذا العدد بنسبة 24% تقريبا على ما تم رصده في الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي.

وانتقد رئيس حكومة ولاية سكسونيا-أنهالت عدم الالتزام بالقواعد القائمة في الاتحاد الأوروبي.

فوفقا لما يسمى بقواعد دبلن، يجب تقديم طلب اللجوء في أول دولة بالاتحاد الأوروبي تم تسجيل اللاجئ بها.

كما يجب ألا يقدم الشخص الذي حصل على حماية في دولة بالاتحاد الأوروبي، طلبا جديدا في دولة أخرى بالاتحاد.

وقال هازلوف: "هناك أوجه قصور على المستوى الأوروبي في هذا الشأن. تم استجلاء معظم الأمور قانونيا، ولكن يجب أيضا تنفيذها... لدينا شينجن ودبلن- ولكن لا يتم تنفيذ هذه الاتفاقات بشكل متسق".