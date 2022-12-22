حكم قضائي: أمازون تتحمل مسؤولية انتهاك علامة تجارية تعرضها أطراف ثالثة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خسرت شركة أمازون الأمريكية العملاقة للتجارة الالكترونية، قضية تنازع أمام محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس مع مصمم الأحذية الفاخرة، كريستيان لوبوتان، فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية.

وأعلن القضاة أن شركة البيع على الانترنت يمكن تحميلها المسؤولية لانتهاكات العلامة التجارية من جانب طرف ثالث، في ظل ظروف معينة.

ومن أشهر منتجات لوبوتان، الأحذية النسائية ذات النعال الحمراء. وسجل المصمم الفرنسي اللون الأحمر للنعل الخارجي كعلامة تجارية محمية داخل الاتحاد الأوروبي من بين مناطق أخرى.

غير أن أمازون تعرض بشكل منتظم إعلانات لأحذية ذات نعال حمراء، وهي وفقا للوبوتان، تعرضها أطراف ثالثة في السوق بدون الحصول على موافقته.

ويعتبر المصمم ذلك انتهاكا لحقوق العلامة التجارية من جانب أمازون، ومن ثم قام بمقاضاتها في بلجيكا ولوكسمبورج.