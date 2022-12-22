جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم ورشة عمل عن الإسعافات الأولية

نظم مركز ربط جامعة بني سويف التكنولوجية بالصناعة UICC، تحت رعاية الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة، وبرئاسة الدكتورة غادة طوسون مديرة المركز ورئيس قسم التدريب بالجامعة، ورشة عمل عن الإسعافات الأولية، بالتعاون مع نادي روتاري، حاضر فيها الدكتور مصطفى ثروت أخصائي الإصابات الرياضية.

وتناولت الورشة، مفهوم الإسعافات الأولية، وإبراز أهمية الإسعافات الأولية، والتأكيد على أن نشر هذه الثقافة بين طلاب الجامعات يساعد في إنقاذ الكثير؛ لأن الدقائق الأولى من الإصابة هي الأكثر خطورة، وبالتالي قد يؤدي إجراء الإسعافات الأولية إلى إنقاذ حياة مريض.

كما تناولت الورشة، عرض الهدف الأساسي من الإسعافات الأولية وتعريف المسعف ومواصفاته، وتحديد الأولويات لتقديم الإسعافات الأولية، والتعرف على مكونات حقيبة الإسعافات الأولية، وأنواع الإصابات المختلفة، وكيفية التعامل معها للإسعافات الأولية في حالات الاختناق بجسم غريب، والنزيف، والكسور، والحروق، والتسمم، ونوبة الصرع وغيبوبة السكر وغيرها.