ننشر شروط التقدم لمناظرة زراعة الرئة بمستشفى عين شمس التخصصي

أعلنت مستشفى عين شمس التخصصي التابعة لكلية الطب جامعة عين شمس، شروط التقدم لمناظرة حالات الفشل التنفسي والتي ستحتاج إلى زراعة الرئة من متبرع حي بوحده زراعة الأعضاء.

وأوضحت المستشفى أنه من بين الشروط حضور المريض مع اثنين متبرعين نفس فصيله الدم ويفضل من الأسرة ولو من غير الأسرة فسيخضع للوائح وقوانين قانون زراعه الأعضاء لسنه 2010.

وأشارت المستشفى إلى ضرورة إجراء فحوصات طبية تمهيدية وذلك بالتنسيق وهي فصيله دم، وأشعة مقطعية على الصدر حديثة عمرها ٣ شهور أو أقل، ووظائف تنفس، ووظائف كلي وكبد، وصورة دم كاملة، وتحليل سيولة، وموجات صوتية على القلب حديثة.