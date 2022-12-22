الفتح والباطن يتأهلان لدور الثمانية بكأس خادم الحرمين الشريفين

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صعد فريق الباطن إلى دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على ضيفه الرائد 1 /صفر اليوم الخميس في دور الستة عشر.

كما حجز الفتح مقعده في دور الثمانية بفوزه الماراثوني على ضيفه الطائي 7 /6 بركلات الجزاء الترجيحية.

وفي المباراة الأولى، يدين الباطن بالفضل في هذا الفوز ليوسف سامي الشمري الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 75.

ويلتقي الباطن في دور الثمانية مع الوحدة يوم 11 فبراير المقبل.

وفي المباراة الثانية انتهى الوقت الأصلي من مباراة الفتح والطائي بالتعادل 1 /1 ليحتكما إلى وقت إضافي انتهى بالتعادل 2 /2 لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية التي صبت في صالح الفتح.

وتقدم المغربي مراد باتنا بهدف للفتح في الدقيقة 21 ثم تعادل كنوليدج موسونا مهاجم زيمبابوي للطائي في الدقيقة 64.

وفي الوقت الإضافي سجل البرازيلي بيتروس ماتيوس الهدف الثاني للفتح في الدقيقة، 112 ثم تعادل خليل إبراهيم العبسي للطائي في الدقيقة 118.