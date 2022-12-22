كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 75 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا

بلغت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد 19 في كوريا الجنوبية أكثر من 75 ألف حالة اليوم الخميس، بارتفاع بنحو 5600 حالة مقارنة بالأسبوع الماضي، في ظل استمرار موجة الفيروس في الانتشار خلال فصل الشتاء.

وسجلت البلاد 75 ألفا و744 إصابة جديدة بكوفيد 19 ، بما في ذلك 73 إصابة من الخارج ، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 28 مليونا 466ألفا و390 إصابة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتشهد كوريا الجنوبية ارتفاعا في حالات الاصابة خلال الاسابيع الأخيرة في ظل تزايد المخاوف من تفشي الفيروس خلال فصل الشتاء.

وسجلت البلاد 62وفاة أخرى خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و611.