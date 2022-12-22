مرتضى منصور: «لدي فلوس عند الزمالك ولكن لن أفعل مثل ممدوح عباس»

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تبرع بأكثر من مليون دولار للنادي من قبل عندما كان يمر بأزمة مالية، مشيرًا أنه يحب الزمالك ولن يطلب استرداد هذا المبلغ.

وكانت محكمة مستأنف مستعجل عابدين قد أصدرت قرارًا أمس الأربعاء، تأييد الحجز على أرصدة نادي الزمالك لصالح الرئيس السابق ممدوح عباس.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «عباس حصل على أمواله 4 مرات بمستندات وشيكات، والبنوك أرسلت لنا أنه حصل على هذه الأموال من قبل، ولكن لا تعقيب على أحكام القضاء».

وتابع رئيس الزمالك: «دفعنا أكثر من 350 مليون جنيه بسبب غرامات على عباس وإداراته في المحاكم الدولية، ولا يوجد أحد له مليم على نادي الزمالك حاليًا».

وواصل منصور: «تبرعت بمليون دولار لنادي الزمالك من قبل عندما كان يمر بأزمة، كما أنني أداين الزمالك بـ 30 مليون جنيه أيضًا».

وأتم: «يمكنني تقديم طلب غدًا للمحكمة لكي أحصل على أموالي، وإذا كان الزمالك غير قادرًا على الدفع سأقوم بالحجز على أرصدة النادي، ولكنني أحب الزمالك فلن أفعل ذلك».