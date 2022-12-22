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مصر
عمرو موسى: مجلس الأمن فاشل بسبب قلة عدد أعضائه وحق النقض
عمرو موسى ينتقد تراجع اللغة العربية: لو اسم المطعم بالإنجليزي نفسي هتفتح للأكل أكتر؟
عمرو موسى: قدرت ميسي كثيرا في كأس العالم.. ويجب أن نكون بمونديال 2026
التنسيقية تعقد ورشة عمل حول التحديات التي تواجه النقابات العمالية
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أوكرانيا تعلن تدمير موقع كبير للمدفعية الروسية
بوتين: نشر صواريخ سارمات الباليستية الروسية قريبا
منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها البالغ إزاء تطورات كوفيد- 19 في الصين
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تقارير: عرض تونسي للأهلي قد يُنهي قضية كوليبالي
بين خدعة البدايات وختامها مونديال.. ميسي يُسطر التاريخ في 2022
تقارير مغربية تكشف.. كيف تُنقل مباريات كأس العالم للأندية؟
رأي
فن
أدولف العسال يُشارك في Berlinale Talentsبفيلم Hooped
إنجي وجدان بإطلالة جذابة في أحداث جلسة تصوير
5 يناير.. عرض فيلم «الحارة» بطولة منذر رياحنة على نتفلكس
خالد جلال عن خطة عروض البيت الفني للمسرح ومبادراته خلال 2023 في مؤتمر صحفي
مال وأعمال
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مواطن
أبو المكارم: 27% نمو بالصادرات المصرية من الصناعات غير الكيماوية خلال 10 أشهر
تصديري الصناعات الكيماوية يدرس التقدم لإدراج 8 منتجات على برامج مساندة الصادرات
ارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى 30.4 مليار دولار خلال 10 أشهر
حوادث وقضايا
السجن 15 عاما لمتهم بحيازة 1.8 كيلو هيروين في الإسكندرية
السجن 5 أعوام لمتهم بالتزوير والاستيلاء على متحصلات الضرائب في الإسكندرية
اتفق مع أهل مراتي عشان يحرموني من بنتي.. ننشر اعترافات المتهم بقتل محامي كرداسة
قضية منة شلبي.. سامح عاشور: التعاطي رابع درجة في مستويات عقوبة المخدرات
تليفزيون
عمرو موسى: الجمهورية الجديدة