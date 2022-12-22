النائبة الجمهورية التي لم تقف لزيلينسكي: أتمنى لو يفعل بايدن مثل زيلينسكي

قالت النائبة الجمهورية بالكونجرس الأمريكي لورين بوبيرت، في تغريدة على "تويتر" بأنها تتمنى لو يفعل القائد العام للبلاد (بايدن) مثل زيلينسكي ويدافع عن الحدود الجنوبية للبلاد وشعبها.

يدور الحديث عن رد فعل نائبة الحزب الجمهوري لورين بوبيرت، التى أبرزتها الصحف الأمريكية إلى جانب النائب الجمهوري مات جويتز، واللذان كانا الوحيدين اللذان لم يقفا تبجيلا واحتراما للرئيس الأوكراني خلال "خطابه التاريخي" أمام الكونجرس، والذي حظي باهتمام الجميع، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكان النائبان خلال خطاب زيلينسكي "ينظران إلى هواتفهما"، فيما خرجت النائبة لورين بوبيرت مباشرة عقب الخطاب في تغريدة بالفيديو تقول فيها: "لقد انتهيت للتو من حضور خطاب الرئيس زيلينسكي، وسوف يكون لدينا الآن تصويت في مبنى الكابيتول لمدة 4 ساعات أو نحو ذلك، إليكم ما كان واضحا الليلة: شعب أوكرانيا يعاني، والحرب مميتة ومروعة، والمجازر لم تتوقف".

وتابعت: "للأسف، ما لم أستمع إليه الليلة هو تفسير واضح لأين ذهبت أول دفعة من المساعدات الأمريكية بقيمة 50 مليار دولار أرسلناها لدعم جهودهم. وحتى يتلقى الكونجرس تدقيقا كاملا للمكان الذي ذهبت إليه أموالنا بالفعل، لن أوافق على إرسال أي أموال إضافية لهذه الحرب".

وأضافت: "الرئيس زيلينسكي يعمل على حماية بلاده، وحدوده، وشعبه، وهو شيء أفهمه. أتمنى حقا أن يقوم قائدنا الأعلى بنفس الشيء هنا في الداخل، ويؤمن حدودنا الجنوبية، ويحمي شعبنا".