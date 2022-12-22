يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس قد تمتد إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويُتوقع وأن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمال غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 15

العاصمة الإدارية 20 14

6 أكتوبر 19 14

بنهــــا 19 14

دمنهور 19 15

كفر الشيخ 18 15

المنصورة 19 14

دمياط 21 14

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 13

الزقازيق 21 14

شبين الكوم 21 14

طنطا 19 15

شلاتين 26 16

الاسكندرية 18 15

العلمين الجديدة 18 14

وادى النطرون 19 15

مطروح 17 14

السلوم 17 13

سيوة 16 10

العريش 20 14

رفح 19 15

الطور 22 12

كاترين 18 04

رأس سدر 22 14

نخل 18 07

طابا 18 15

نويبع 20 14

حلايب 24 18

شرم الشيخ 23 17

الغردقة 23 16

مرسى علم 24 17

الفيوم 19 14

بني سويف 19 13

المنيا 20 10

أسيوط 19 10

سوهاج 20 11

قنا 22 13

الأقصر 22 14

أسوان 23 14

الوادى الجديد 23 13

أبوسمبل 22 14

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 23 17