زيلينسكي: إمدادنا بنظام باتريوت الدفاعي خطوة مهمة نحو إنشاء درع جوي فوق البلاد

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن إمداد بلاده بنظام باتريوت للدفاع الجوي يعد خطوة مهمة نحو إنشاء درع جوي فوق البلاد.

وقال زيلينسكي، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي جو بايدن في العاصمة الأمريكية واشنطن، أوردتها وكالة أنباء /يوكرنفورم/ الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن توفير منظومات الدفاع الجوي من طراز "باتريوت" خطوة مهمة نحو إنشاء درع جوي لأوكرانيا.

وأعرب رئيس أوكرانيا عن امتنانه لحزمة المساعدة الأمنية الجديدة من الولايات المتحدة، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق من اليوم، قائلا إن أنظمة الدفاع الجوي كانت أهم عنصر فيها.

وكان زيلينسكي قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية وعقد مع بايدن اجتماعا ثنائيا في البيت الأبيض.

كما سيلقي رئيس أوكرانيا خلال زياته واشنطن خطابًا أمام الكونجرس الأمريكي.