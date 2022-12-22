الرئيس الفرنسي : من غير المرجح انضمام أوكرانيا للناتو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو قد تعتبره روسيا أنه مواجهة، منوها أنه ليس "السيناريو الأكثر ترجيحا".

وأضاف ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية وصحيفتي "وول ستريت جورنال" الأمريكية و"النهار" اللبنانية: "لا يمكنك أن تتخيل ذلك مع روسيا هذه".

وتابع: "سواء انضمت أوكرانيا إلى حلف الناتو أم لا - وهذا ليس السيناريو الأكثر ترجيحا - فسيتعين منحها ضمانات أمنية تزداد قوة مع تعرضها للهجوم من قبل روسيا"، مشيرا إلى ضرورة منح "ضمانات أمنية" لأوكرانيا وكذلك لروسيا في نهاية الصراع الأوكراني، وهو الموقف الذي تسبب في توجيه انتقادات شديدة لماكرون في كييف وفي أوروبا الشرقية.

وأضاف أنه "في النهاية، سيتعين وضع الجميع حول الطاولة، وليشرح لي كل الأوروبيين والغربيين الذين يعطونني دروسا أخلاقية مع من سيجلسون على الطاولة".

وقال الرئيس الفرنسي: "لا أريد أن يتفاوض الصينيون والأتراك وحدهم في اليوم التالي"، مشيرا بشكل خاص إلى جهود الوساطة للدبلوماسية التركية، كما طالب الرئيس الفرنسي مرة أخرى بالاستقلال الاستراتيجي لأوروبا داخل الناتو، ولكن مع تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.

وشدد على أنه "لا توجد بنية أمنية أوروبية بدون استقلال استراتيجي في الناتو ومع الناتو، ولكن ليس اعتمادا على الناتو"، مضيفا أن "التحالف ليس شيئا أعتمد عليه، ولكنه شيء أختاره. يجب أن نعيد التفكير في استقلاليتنا الاستراتيجية".

ونوه بأنه يجب على أوروبا أن تكتسب الاستقلال التكنولوجي والقدرات، بما في ذلك إزاء الولايات المتحدة.