حكم نهائي المونديال: ديبالا شكرني بعد المباراة وكأنني سبب فوز الأرجنتين باللقب

كشف البولندي سيمون مارشينياك، حكم نهائي كأس العالم الذي أقيم بين الأرجنتين وفرنسا الأخيرة، عن موقف جمعه بباولو ديبالا لاعب منتخب الأرجنتين بعد انتهاء اللقاء.

وفاز منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فرنسا اليوم الأحد في ملعب لوسيل في قطر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما في مباراة وصلت لـ 120 دقيقة.

وقال مارشينياك لموقع " Przeglad Sportowy" البولندي قائلا: «بعد نهاية المباراة اندفع ديبالا فاجأة، بدأ يشكرني كأنني سجلت ركلة الترجيح الحاسمة».

وأضاف الحكم البولندي: «كلما كنت أدير مباراة ليوفنتوس كان يتحدث معي».

يذكر أن الحكم البلوندي هو من أدار أخر مباراة قمة جمعت الأهلي بالزمالك في نهائي كأس مصر والتي تلقى فيها الأهلي هزيمة بنتيجة 2-1.