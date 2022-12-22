محافظ مطروح: جارٍ تنفيذ الإجراءات العملية لحل مشكلة الصرف الزراعي بسيوة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه جارٍ تنفيذ الإجراءات العملية لحل مشكلة الصرف الزراعي بسيوة، من خلال قناة ناقلة لمياه المصارف الزراعية، وتستهدف زراعة ما يقرب من 100 ألف فدان، وهو ما يحقق زيادة في مساحة الرقعة الزراعية، بتكلفة نحو 1.3 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لوضع وتنفيذ الحل الجذري لمشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي بواحة سيوة.

وأضاف أنه تم وتوزيع 70 طن تقاوي شعير، و100 ألف شتلة زيتون بالمجان، لدعم المزارعين في القرى والنجوع بمحافظة مطروح، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين.