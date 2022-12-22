وزير موريتاني: زيارة الرئيس الغزواني للولايات المتحدة ناجحة بكل المقاييس

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، وزير التجهيز والنقل الناني ولد أشروقة، إن زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني للولايات المتحدة الأمريكية، كانت ناجحة بكل المقاييس.

وأضاف المتحدث، في تصريحات للصحفيين في نواكشوط، أن الزيارة التي شارك فيها "الغزواني" في القمة الأفريقية الأمريكية كانت ناجحة، من حيث آفاق التعاون الجديدة التي فتحتها الزيارة، فضلاً عن اللقاءات المثمرة التي أجراها الرئيس الموريتاني مع عدد الفاعلين هنالك والمشاركين في قمة إفريقيا وأمريكا، وحصوله على جائزة عالمية حول البيئة.

وفي سياق متصل، مددت الحكومة الموريتانية العمل ببطاقات الهوية لمدة سنتين قادمتين قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية والبلدية الجهوية المقررة خلال الربيع القادم.

وقال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، في مؤتمر صحفي، إن مشروع القانون تمت المصادقة عليه في إطار منظومة إصلاحية للنظام البيومتري الذي يقوم بإنشاء بطاقات التعريف وجوازات السفر، وهو إصلاح متدرج تعتبر هذه هي الحلقة الأولى منه وتتضمن تمديد بطاقة التعريف من 10 سنوات إلى 12 سنة

وأكد أن الحكومة الموريتانية ستنظم ورشة حول الأحزاب السياسية تدعى لها الصحافة والقانونيون لوضع معايير موضوعية في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية الأحزاب في النظام الديمقراطي والأدوار المنوطة بها في ميادين الفكر والسياسة والاجتماع.