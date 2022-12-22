سلوفاكيا تقر ميزانية العام الجديد

وافق البرلمان السلوفاكي، اليوم الخميس، على مشروع ميزانية العام الجديد في ظل اتفاق الأحزاب السياسية على تخفيف أزمة نفقات المعيشة، مع تزايد توقعات إجراء انتخابات عامة مبكرة بعد انهيار الحكومة الحالية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى موافقة أعضاء البرلمان على الميزانية بعد أسبوع واحد من الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء إدوارد هيجر في تصويت بحجب الثقة عنها، مما يعمق الفوضى السياسية الناجمة عن شهور من الخلافات بين الأحزاب السياسية مما أدى شلل النشاط التشريعي.

في الوقت نفسه، تعتمد الميزانية الجديدة أعلى معدل عجز بين دول الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لزيادة الإنفاق لمساعدة الأسر والشركات في سداد فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي المتضخمة. كما اتفق هيجر الذي يقود حكومة تسيير أعمال حاليا مع أحد شركاء الائتلاف الحاكم السابق، على فرض ضريبة أرباح استثنائية على منتجات النفط الروسي، ورسم خاص على خطوط أنابيب الغاز الطبيعي لتغطية جزء من تكاليف خطة دعم أسعار الطاقة.

وعلى نفس الصعيد، فإن تمرير الميزانية رغم انهيار الحكومة يقلص مخاطر تدهور الأزمة الاقتصادية في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، رغم احتمالات استمرار الخلافات السياسية واللجوء لإجراء انتخابات مبكرة.

تتوقع ميزانية 2023 عجزا بمعدل 4ر6% من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز قدره 9ر4% متوقع للعام الحالي. ووصفت هيئة الرقابة المالية في سلوفاكيا مشروع الميزانية بأنه واقعي، لكنها قالت إنه قد يكون من الصعب تحقيق مستهدفات الأعوام التالية.