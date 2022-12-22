إبراهيم عيسى: كل مواطن معني بقناة السويس وتنافس مكانة النيل في قلوب المصريين

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه بمجرد خروج الأخبار عن مشروع قانون صندوق قناة السويس، مصر كلها تحولت إلى بركان انتفض دفاعًا عن القناة، قائلا: "أتمنى أن يظل القانون مشروعًا لحين طرحه للحوار المجتمعي قبل الموافقة النهائية عليه".

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، مساء الأربعاء، أن المصريين يهتمون وينشغلون ويتساءلون عن قناة السويس بدرجة اهتمامهم وانزعاجهم بنتائج امتحانات أبنائهم، مؤكدًا أن كل مواطن معني بقناة السويس بشكل حميمي متواصل.

واستطرد: "الانشغال على مشروع القانون مشروع وصحي واهتمام المصريين بالحديث عن قناة السويس أمر جيد ومتواصل وهذا ما شهدناه وقت جنوح سفينة إيفرجرين"، مشيرًا إلى أن المسؤولين يجب ألا يقلقوا من الاهتمام المتزايد والانزعاج والمقاومة التي يمارسها المصريون دفاعًا عن القناة، وتابع: "المصريون حفروا القناة بالفأس ومكانتها في قلوب المصريين تنافس مكانة النيل في مكانتها داخل قلوب المواطنين، ورضا المواطنين عن قانون صندوق قناة السويس مسألة جذرية وأصيلة لا يجب إغفالها أو التغاضي عنها لتمرير مشروع القانون".

وأكمل الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك حالة من القلقل لدى الشعب بسبب الغموض حول مشروع القانون، الكلام مليء بالغموض والالتباس وعند توضيح الحكومة لحججها بشأن المشروع عظم من حالة القلق الشعبي لدى المواطنين تزامنًا مع توقيع مصر لاتفاق قرض صندوق النقد الدولي والحديث عن طرح أصول لبيعها واستحواذها من قبل المستثمرين العرب.