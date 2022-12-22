برلمان ليتوانيا يوافق على منع الروس والبيلاروس من حيازة السلاح

وافق برلمان ليتوانيا، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يتم بمقتضاه منع رعايا روسيا وبيلاروس المقيمين في ليتوانيا من حيازة السلاح.

ويهدف القانون الجديد ، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أبريل المقبل، إلى منع تشكيل جماعات مسلحة تعارض السلطات في حال حدوث اضطرابات بالبلاد، التي لها حدود مع بيلاروس وجيب كالينينجراد الروسي.

ووفقا للمعلومات التي عُرضت على البرلمان، لدى 294 مواطنا من روسيا و46 من بيلاروس، حاليا تراخيص لحيازة الأسلحة وحملها.

وبمجرد تنفيذ القانون، سيتم منحهم عاما لبيع الأسلحة أو تسليمها إلى الشرطة. وسيتم سحب التراخيص منهم.

وليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، داعم قوي لأوكرانيا منذ الغزو الروسي، وترى في روسيا تهديدا لسيادتها.