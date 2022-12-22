اليونان: زيادة 30% في الرهون العقارية خلال 2022

ارتفعت الرهون العقارية الجديدة التي صدرت في اليونان خلال العام الجاري، بنحو 30% مما كانت عليه في عام 2021، لتصل إلى 2. 1 مليار يورو، بحسب ما ورد في تحليل أعده قسم الأبحاث الاقتصادية في "بنك ألفا".



وأفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الخميس، بأن استرداد قروض الإسكان يعتبر مُرضيا، وبحسب تقديرات المسؤولين المختصين، سوف تستمر عمليات استرداد إئتمان الإسكان في عام 2023 بنفس المستويات تقريبا.



وجاء في التحليل الاقتصادي، أن "النظرة المستقبلية لسوق العقارات لا تزال إيجابية، ويتم تعزيزها على المدى القصير من خلال الحوافز المدرجة في موازنة عام 2023، مثل تقديم الإعانات للتطوير، والحفاظ على الطاقة في المنازل، وبرنامج القروض منخفضة الفائدة للشباب حتى سن 39 عاما، الذين يقومون بشراء أول سكن لهم.



وبحسب تقديرات البنك، فإن العوامل الضارة التي تؤثر على الطلب في الإسكان وتمنع حدوث انتعاش أقوى، هي ارتفاع أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم التي ترتفع باستمرار، مما يقلل الدخل المتاح، إلى جانب ارتفاع أسعار العقارات، التي زادت بنسبة 4. 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.