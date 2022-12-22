في كل صباح كان يستيقظ إسلام سعد، ابن محافظة الفيوم، ليذهب رفقة والده وأخوه الأكبر إلى الحقل ليزرع الأرض ويرعى الماشية، ثم يعود سريعاً مع الساعة السابعة ليذهب إلى مدرسته، ومن هذه الحياة البسيطة استطاع إسلام تحقيق حلم قد يكون معجزة بالنسبة للكثيرين.

حالة مادية صعبة جعلته يتخلف عن الالتحاق بالثانوية العامة، فاختار دخول المدرسة الصناعية وهنا كانت المفاجأة، فمن قسم الهندسة الميكانيكية، استطاع إسلام دخول كلية الهندسة بجامعة الفيوم بل وأصبح معيداً فيها، كما حصل على جائزة

الدولة التقديرية وجوائز أخرى.

يقول المهندس إسلام سعد للشروق: ولدت في أسرة بسيطة جداً، بقرية اللاهون بمحافظة الفيوم، والدي كان موظفاً بالقاهرة، فمنذ صغري كنت أقوم برفقة أخي الأكبر على خدمة الأرض الزراعية التي نملكها، وعندما وصلت للمرحلة الإعدادية ذهب أخي للخدمة العسكرية فأصبحت مسئولاً عن الأرض استيقظ كل صباح لصلاة الفجر وبعدها أخرج إلى الأرض مصطحباً المواشي وأعود بعدها للذهاب إلى المدرسة، ومنها إلى الحقل وهكذا كنت أقضي يومي.

وتابع: ظللت في خدمة الأرض على مدار الثلاث سنوات المرحلة الإعدادية، وفي السنة النهائية كان مجموعي مناسباً لدخول الثانوية العامة كما أن أهلي شجعوني للالتحاق بها، لكني رفضت لأنني أعلم أن خدمة الأرض والفلاحة ما زالت مسئوليتي بعد سفر أخي للخارج، ولم أتمكن من المواظبة على حضور الدروس للثانوية العامة ولا تخصيص الوقت الكافي للمذاكرة، علاوة على ذلك كانت الحالة المادية للأسرة لا تسمح بالإنفاق على الثانوية ومستلزماتها.

وأضاف: من هنا، قررت دخول مدرسة الصنايع الثانوية، وكان هدفي دخول كلية الهندسة، فقد كنت أقول في نفسي، ربما عندما أصل للسنة الخامسة تكون ظروفي تحسنت، والميزة في المدارس الصناعية أن الدخول للكلية يكون بمجموع السنة النهائية، وبالفعل منذ العام الأول اجتهدت حتى كنت من العشرة الأوائل على المدرسة ودخلت القسم الهندسة الميكانيكية ومن هنا كانت نقطة البداية.

وأردف: في العام الخامس سخرت كل وقتي للمذاكرة، وكنت أذاكر في أي وقت وأي مكان؛ في المواصلات والشارع وفي المدرسة وفي كل مكان أذهب إليه، وبفضل الله حصدت المركز الثاني على مستوى المحافظة، وبعد ظهور التنسيق عندما علمت أنني سألتحق بكلية الهندسة فرحت كثيرا وشعرت بأن الله عوضني عن كل تعب رأيته في حياتي، حتى والدتي بكت من الفرح لأنها كانت تدعمني كثيراً وتشاركني كل لحظاتي.

وأوضح: عندما بدأت دراسة في كلية الهندسة، واجهتني عقبة حيث أنني درست في المدرسة مواد عملي ومواد خاصة بالقسم، فكنت خائفاً حتي قرأت مقولة أينشتاين أن النجاح ٩٩٪ مجهود و ١٪ ذكاء، فقررت الاعتماد على نفسي، حتى استطعت في العام الأول الحصول على تقدير امتياز، فالفكرة كلها في العقل الباطن الذي يقنع صاحبه بالقدرة على تحقيق المستحيل أم لا.

واستكمل: كما أوجه نصيحة لطلبة الدبلومات، أن النجاح ليس له طريق واحد، وأنا أعلم أن الكثير منهم، لم تساعده الظروف لدخول الثانوية العامة، ولكن ذلك ليس نهاية الطريق فالسعي وبذل المجهود سيكون آخره نجاح، طعم النجاح حلو جداً، أنا لما كنت بشوف النتيجة كل سنة كنت بنسى التعب اللي انا تعبته طول السنة".

واختتم حديثه للشروق، قائلاً: أتمنى أن أصبح من أمهر المهندسين في مجال الهندسة الميكانيكية شعبة الإنتاج، وبعدها تحضير الماجستير والدكتوراة لأمارس بعدها مهنة التدريس في الجامعة، وهي المهنة المحببة إلى قلبي.