 إبراهيم عيسى: الحديث عن بيع قناة السويس أمر غير منطقي - بوابة الشروق
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إبراهيم عيسى: الحديث عن بيع قناة السويس أمر غير منطقي

خالد حسام الدين
نشر في: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 7:21 ص | آخر تحديث: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 7:22 ص

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الاهتمام الشديد من المصريين بشأن مشروع قانون صندوق قناة السويس جاء بسبب الغموض واللبس للمواد والحيثيات العامة بالقانون، موضحا أن ما نشر من مواد بمشروع القانون شديدة الغموض، وتوضيحات المسؤولين حول تلك المواد لم تروي ظمأ المواطن المهتم بالقناة.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، مساء الأربعاء، أن الحديث عن بيع الدولة المصرية لقناة السويس أمر غير منطقي، ولكن الصدمة والمفاجأة التي انتابت المصريين من حيثيات مشروع القانون أدت لتأجيج المشاعر الرافضة لديهم لأي قانون يمس قناة السويس أو يفرط في أصولها.

وتابع: "القانون جعل المستشار حنفي الجبالي رئيس البرلمان يتصدى لمخاطبة المواطنين من منبره لتوضيح ما التبس على النخب السياسية وعموم المصريين من مواد مشروع قانون صندوق قناة السويس، وهي المرة الأولى التي يتحدث ويخاطب خلالها الجبالي المواطن المصري في بيان بصورة مباشرة".

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