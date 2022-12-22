مجموعة السبع تبحث كيفية التعامل مع العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا

يعقد وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، اليوم الخميس، اجتماعا عبر الإنترنت؛ لمناقشة كيفية التعامل مع العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية- في بيان، نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس- أنه من المتوقع أن يتشارك وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

ورحجت الوزارة أيضًا أن يؤكد كبار الدبلوماسيين تعاونهم في دعم الأمة، "التي غزتها روسيا أواخر فبراير الماضي".

وتأتي محادثات مجموعة السبع بعد يوم من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن العاصمة، وإعلانه عن مساعدة عسكرية جديدة لكييف، بما في ذلك توفير نظام (باتريوت) للدفاع الجوي.

جدير بالذكر أن زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة هي أول زيارة خارجية له منذ أن العملية العسكرية الروسية.

وكان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قد تعهدوا، شهر نوفمبر الماضي، "بمواصلة فرض تكاليف اقتصادية" على موسكو، بينما التزموا بمواصلة دعم كييف في بيان مشترك صدر بعد اجتماع استمر يومين في مدينة مونستر غربي ألمانيا.

ويذكر أنه من المقرر أن تتولى اليابان رئاسة مجموعة السبع من ألمانيا، العام المقبل.