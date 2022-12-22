يانصيب عيد الميلاد ينشر الأموال والبهجة في أنحاء إسبانيا

بالهتافات والعناق والكحول، احتفل المراهنون سعداء الحظ في أنحاء إسبانيا يوم الخميس بالفوز بجائزة يانصيب عيد الميلاد، التي يعود تاريخها لقرون وتمثل انطلاقة لموسم الأعياد في البلاد.

ويحصل على الجائزة الكبرى، المعروفة باسم (إل جوردو) وتعني "السمينة"، عدد كبير من الفائزين في عدة مناطق، إذ يتم بيع نفس الرقم مرات عديدة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ووصل إجمالي مبلغ الجائزة هذا العام إلى 2.52 مليار يورو (2.68 مليار دولار)، بارتفاع طفيف عن 2.41 مليار في العام الماضي.

وقام تلاميذ صغار من إحدى المدارس باختيار الأرقام الفائزة في سحب، ثم بثه على شاشات التلفزيون من دار أوبرا تياترو ريال في مدريد.

واكتسب سحب اليانصيب أهمية إضافية هذا العام كونه يأتي في وقت تعاني فيه إسبانيا شأنها شأن غيرها من الدول الأوروبية من أزمة في تكاليف المعيشة وتراجع في الأجور.

ويعود تقليد اليانصيب إلى عام 1812، عندما كانت إسبانيا تحت الاحتلال الفرنسي خلال الحروب النابليونية وكان يهدف إلى جمع الأموال للقتال.