مشرعون بولنديون يتقدمون بمشروع قانون يسمح للبولنديين بالخدمة في صفوف الجيش الأوكراني

تقدم مُشرعون بولنديون، بمشروع قانون إلى مجلس النواب يسمح للبولنديين بالخدمة في صفوف الجيش الأوكراني والمشاركة في جهود التصدي للعملية العسكرية الروسية.

ونقل راديو براغ الدولي اليوم الخميس، عن أورسولا روسيكا، المتحدثة باسم حزب العدالة والقانون الحاكم في بولندا، قولها "إنه لمن دواعي سرورنا أن جميع الأحزاب وافقت على التوقيع على مشروع القانون، بغض النظر عن الانقسامات السياسية".

وينص مشروع القانون الجديد على إعفاء المواطنين البولنديين الذين انضموا إلى الجيش الأوكراني دون الحصول على موافقة وزير الدفاع بعد 20 فبراير 2014، من المسئولية الجنائية.