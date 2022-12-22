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رئيس الجزائر ينفي وجود أية وساطة مع المغرب

الجزائر د ب أ
نشر في: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 8:14 م | آخر تحديث: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 8:14 م

نفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وجود أية وساطة مع المغرب، وذلك ردا على تقارير زعمت ذلك.

وقال تبون، في تصريحات مقتضبة من مقابلة مع وسائل إعلام محلية تنشر لاحقا اليوم: "لا بد أن يدرك الجميع أن الشعب الجزائري هو أولى بالمعلومة، ولو كانت هناك وساطة (مع المغرب)، كنت سأقولها للشعب ولا أخفيها عنه".

وذكرت تقارير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وملك الأردن عبد الله الثاني، يقودان جهود وساطة منفصلة لرأب الصدع بين الجزائر والمغرب.

وقررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب نهاية أغسطس 2021، على خلفية ما تسميه قيام الرباط بـ"أعمال عدائية" ضدها. ثم لاحقا تم وقف تشغيل خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي المار بالمغرب.

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