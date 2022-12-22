الجيش الروسي: الجبهة الأوكرانية مستقرة وأغلب القوات في دونباس

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي فاليري جيراسيموف، الخميس، إن الجبهة في أوكرانيا مستقرة وإن تركيز قواته منصب على "التحرير الكامل" لمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وفي رسالة بمناسبة نهاية العام للملحقين العسكريين الأجانب نشرتها وزارة الدفاع الروسية قال جيراسيموف "الموقف على خط الجبهة مستقر، مع تركز الجهود الأساسية للقوات الروسية على استكمال التحرير لمناطق جمهورية دونيتسك الشعبية"، بحسب وكالة "رويترز".

ووضعت روسيا، منذ أن تقهقرت عن كييف في أبريل، إطارا لأهدافها في الحرب وهو السيطرة الكاملة على منطقة دونباس الشرقية التي تتألف من منطقتي دونيتسك ولوجانسك.

وتسيطر القوات الروسية على لوجانسك بالكامل تقريبا لكنها لا تسيطر إلا على 60 بالمئة من دونيتسك. ومنذ أغسطس تخوض القوات الروسية معركة مكلفة ومطولة للسيطرة على باخموت وهي مدينة صناعية في منطقة دونيتسك كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 70 ألفا.