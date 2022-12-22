عمرو موسى: الجمهورية الجديدة لها شروط صعبة لمن لا يريد العمل

شدد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، على أهمية العمل الجاد والدؤوب من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

وقال خلال مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، إن الجمهورية الجديدة لها شروط صعبة لمن لا يريد العمل.

وأكد أن مصر يجب أن يكون لها موقع في النظام العالمي الجديدن قائلا: "آن الأوان لمصر أن تقول أنا هنا، وعليها أن تطرح نفسها كن جديد وتلبس ثوبا جديدا".

عالميا، أوضح موسى أن هناك شكلا جديدا للنظام العالمي يتم تشكيله في الوقت الحالي، موضحا أن الفترة من سقوط الاتحاد السوفيتي حتى جائحة كورونا كان هناك قطب واحد وهو الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن قطبا آخر بدأ في الظهور في السنوات الأخيرة وهي دولة الصين، موضحا أن الأسس الجديدة باتت تتمحور حول التنافس الاقتصادي.