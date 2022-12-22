التعليم تؤكد أهمية نشر التوعية المجتمعية لمواجهة ظاهرة الفساد

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، أن الفساد آفة من آفات المجتمع المعاصر، ولقد انتشرت هذه الظاهرة بكثرة في الآونة الأخيرة، وهي ناتجة عن بعض التراكمات، مشددا على أهمية نشر التوعية المجتمعية لهذه الظاهرة الخطيرة، ومدى تأثيرها على المجتمع والأفراد وتنمية دورهم في مكافحتها والقضاء عليها.

جاء ذلك في كلمة لوزير التربية والتعليم، خلال احتفالية نظمتها الوزارة اليوم الخميس؛ لمكافحة الفساد بمدرسة الخديوية الثانوية العسكرية بنين والقتها نيابة عنه الدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.

وشدد الوزير، على أهمية الاحتفال بمكافحة الفساد، في ظل توجهات القيادة السياسية لمكافحة الفساد في كل مجالات العمل في أجهزة الدولة؛ للعمل على بناء الإنسان القادر بسلوكياته الإيجابية إلى الإسهام بفاعلية في بناء مصر الجديدة، مشيرًا إلى أن المجتمع القوي هو الذي يتصف بالنزاهة والأخلاق الحميدة، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتضمين القيم الإيجابية في مناهجها من خلال سرد كتاب كامل لذلك، ومراعاة هذه الأهداف في المنظومة المطورة للمناهج الجديدة.

وأشار إلى أن المدرسة تعمل على تنشئة جيل يعي مفهوم الفساد، فالمدرسة هي موطن الطلاب الثاني بعد منازلهم، وهنا يأتي دور المعلمين في تدريس طلابهم مفهوم الفساد وأشكاله وتوضيح مخاطره وتأثيره على المجتمع الذي ينتمون إليه.

وخلال الاحتفالية، تفقد الحضور، معرضًا لطلاب مديرية القاهرة يتضمن منتجات كل من (تربية زراعية - مكتبات - مجال صناعي - اقتصاد منزلي - تربية نفسية - تربية فنية - ومشغولات يدوية - ورسوم تعبر عن مفهوم "لا للفساد" لدى الطلاب، وصناعات صديقة للبيئة مثل سيارة ذاتية الشحن، بجانب معرض للتربية النفسية، بالإضافة إلى تقديم طلاب مدرسة الخديوية الثانوية العسكرية عدد من العروض الرياضية والفنية المختلفة).