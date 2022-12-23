قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الظروف العالمية دفعت البعض لوضع أسعار مبالغ فيها للسلع، مضيفا أن جميع المحال التجارية مطالبة بوضع الأسعار لجميع السلع.



وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي خالد ميري، في برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، الخميس: «لدينا 6 ملايين منشأة، وعلى المواطنين أن يتواصلوا معنا لضمان تنفيذ القرارات الحكومية».



وأوضح أن هناك حملات على المحال التجارية للتوعية بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بإعلان الأسعار.



وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن عقوبة عدم الإعلان عن السلع من 100 ألف إلى مليون جنيه ومصادرة البضاعة مع الغلق، لافتا إلى أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على المحال التي تبيع بأعلى من السعر المعلن.





