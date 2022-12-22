قراصنة يتلاعبون بإشارات المرور في ألمانيا باستغلال ثغرة في نظام التحكم

تحقق حلم سائقو السيارات الذين يرغبون في أن تصبح كل إشارات المرور في المدن خضراء أثناء عبورهم بعد أن تمكنت مجموعة من القراصنة في التسلل إلى نظام التحكم الإلكتروني في إشارات المرور بمدينة هانوفر الألمانية.

وباستخدام كمبيوتر محمول بسيط وجهاز راديو وهوائي تمكن مجموعة من قراصنة البيانات من التحكم في إشارات المرور في مختلف التقاطعات في المدينة.

وخلال ثوان قليلة من إدخال الأمر إلى جهاز بث إشارات الراديو عبر لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر، تتغير إشارة المرور في أحد الطرق السريعة المزدحمة بمدينة هانوفر إلى اللون الأخضر.

وكشفت قناة إن.دي.آر الألمانية عن الواقعة في أوائل ديسمبر الحالي عندما اتصل القرصنة بالقناة التلفزيونية وبإحدى مجلات الكمبيوتر للتحذير من الخلل المحتمل.

يذكر أن التكنولوجيا القديمة المستخدمة في أنظمة إشارات المرور في 80 مدينة ألمانية على الأقل مصصمة بحيث تسمح للحافلات المحلية وسيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء بتحويل الإشارة أمامها إلى اللون الأخضر حتى تواصل سيرها.

ورغم أن هذا النظام غير موجود في كل الإشارات الضوئية فإنه موجود بشكل أساسي في الطرق التي تستخدمها الحافلات العامة وفي التقاطعات الأشد ازدحاما. ويعتمد التحكم عن بعض في الإشارات على ترددات الراديو التناظرية غير المشفرة المستخدمة منذ عقود.

ويقول خبراء في تكنولوجيا المعلومات إن القرصنة على أنظمة الإشارات المرورية لا يمكن من الناحية الفنية أن تسبب حوادث من خلال جعل جميع إشارات التقاطعات خضراء في وقت واحد. في المقابل يقول خبراء آخرون إنه يمكن استغلال التحكم في الإشارات لإحداث اختناقات مرورية كبيرة داخل المدن.